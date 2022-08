Signorini: "Ilary? Più incazzata che triste": Totti beccato al Circeo da Noemi

Totti-Ilary, le rivelazioni di Alfonso Signorini: "Triste? No..."

"Ilary è più incazzata che triste". A rivelarlo è Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip, che è stato il primo a fotografare Francesco Totti mentre si stava consumando la rottura con Ilary Blasi. Una vera e propria bomba senza precedenti per il gossip nostrano. Il direttore del settimanale di cronaca rosa “Chi”, nell’ultimo numero del “suo” giornale, ha parlato delle sue vacanze estive, ma anche della conduttrice e amica romana.

“Penso alle risate fatte a casa mia con Ilary, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali”. Ma non è tutto. Signorini ha parlato anche di sé stesso: "L'estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva. Non chiedetemi di più perché sono fatti miei”, lasciando intendere la possibilità di un nuovo flirt.

Totti paparazzato da "Chi" insieme a Noemi Bocchi

Mentre Ilary Blasi è "fuggita" in Croazia con la figlia Isabel, Francesco Totti è stato fotografato nuovamente da “Chi” mentre scende da una macchina sotto la casa che Noemi Bocchi avrebbe preso al Circeo: “L'ingresso è stato registrato alle 22,30; l'uscita, non pervenuta”. Scatti, questi, che avrebbero mandato su tutte le furie, stando al magazine, la Blasi, visto il momento delicato e una separazione in corso che, stando ai fatti, vede, con tanto di prove fotografiche, in Totti l'unico traditore.

Totti-Ilary, le rivelazioni dell'amico del Pupone Alex Nuccetelli: "Presto Francesco parlerà..."

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Alex Nuccetelli, il pr e amico che ha fatto conoscere a Totti la Bocchi, ha sottolineato quanto la famiglia sia importante per il calciatore: “Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary, Francesco prova un amore esagerato, un'attrazione viscerale, Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary”.