Sileri:"Andiamo al voto in sicurezza.Gel disinfettante e niente assembramenti"

Sileri, voto in sicurezza, gel e no assembramenti - "E' un ritorno alla normalita' andare a votare. Domani e dopodomani si vota e si vota in sicurezza: i protocolli eviteranno gli assembramenti, ci sono percorsi di entrata e uscita, gel disinfettante all'esterno e all'interno, la matita verra' disinfettata". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna. "Questa e' la nostra normalita': finche' il virus non decidera', per conto suo, di modificarsi in una forma favorevole per il genere umano o finche' non avremo il vaccino - ha concluso il viceministro - dovremo fare i conti con questa nuova normalita'".

Coronavirus:Sileri; capire meglio i sintomi,informare medico - "Abbiamo imparato a stare distanti, a usare la mascherina, a lavarci le mani, a informare i nostri medici curanti, se abbiamo i sintomi o sul rimanere a casa: su questo ultimo aspetto qualcosa manca. Questo, forse, deve ancora essere appreso meglio". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parlando, a margine di un evento a Bologna, con i cronisti sulle misure preventive per contenere i contagi da Covid-19. Fondamentali sono "il monitoraggio - ha spiegato - maggiori controlli, piu' liberta' per chi e' negativo e ha passato il periodo di isolamento. Cosi' c'e' il ritorno alla normalita'".

Scuola: Sileri; minimizziamo rischi, confiniamo focolai - "Il virus esiste, non e' scomparso. Siamo concentrati sulla scuola perche' e' ripartita, perche' muove tantissime persone, famiglie e docenti, ma laddove c'e' attivita' c'e' un rischio. Noi dobbiamo minimizzare il rischio: non significa avere zero, ma minimizzarlo, arrivare vicini allo zero. La normalita' e' confinare i focolai, fare si che i focolai, che saranno sempre piu' numerosi, vengano confinati". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri rispondendo a una domanda, a margine di un evento a Bologna, a una settimana dall'apertura delle scuole. "Non c'e' nulla di male e nulla di drammatico - ha detto - finche' i numeri sono questi, con una crescita lenta e un impegno crescente degli ospedali, vedremo qualche caso in piu'. La situazione e' sotto controllo, e' la normalita'".

Sanita': Sant'Orsola Irccs; Sileri, ricerca base futuro - "E' un giorno importante: la ricerca e' la base del nostro futuro. Probabilmente negli anni scorsi e' stata troppo sottovalutata, sia la sanita' che la ricerca. In passato servivano piu' finanziamenti, ora cercheremo di recuperare. Aggiungere un Irccs alla rete significa fare rete e avere una disponibilita' maggiore di finanziamenti. Significa inventare il futuro e trovare oggi le soluzioni che non ci sono". Lo ha detto il viceministro della Salute Piepraolo Sileri che questa mattina a Bologna, insieme al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ha firmato il decreto ministeriale con il quale il Policlinico Sant'Orsola, insieme a due unita' operative dell'Ospedale Maggiore, diventa ufficialmente Irccs, il primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico interaziendale dell'Emilia-Romagna che coinvolge sia l'azienda ospedaliero-universitaria che l'azienda Usl. "Qui in regione si aggiunge il quinto Irccs - ha aggiunto il viceministro - in Italia cosi' sono 52. Il Sant'Orsola aggiunge 600 ricercatori, per noi e' prezioso punto di arrivo, ma anche di partenza".