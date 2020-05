Silvia Romano, il riscatto? Incentivo perché questa storia accada ancora

Gentile Direttore,

Sono felice per la volontaria italiana, Silvia Romano e per la sua famiglia, che a un anno e mezzo dal sequestro in Kenya è stata liberata a 30 km da Mogadiscio, ma francamente non capisco dove sia l'etica nel pagare un riscatto miliardario a terroristi che probabilmente useranno quei soldi per finanziare attentati che costeranno più di una vita umana.

Seguendo la logica del ricatto non vedo perché si debbano bloccare i beni di chi ha un parente rapito qui in Italia o perché si inviti a non pagare il pizzo e denunciare. Facciamoci ricattare e paghiamo tutti coloro che ci minacciano e amen. Quanto è accaduto è un immenso incentivo perché questa storia accada ancora.