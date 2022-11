Soumahoro: la suocera indagata. Costa (Az): "Pazzesco processo mediatico"

La procura di Latina indaga Marie Therese Mukamitsindo

Marie Therese Mukamitsindo, la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, eletto con l’Alleanza Verdi-Sinistra, è indagata per malversazione dalla procura di Latina in relazione alla gestione di due cooperative che si occupano di immigrati in provincia di Latina. L'ipotesi di reato nel fascicolo è di malversazione.

“Aboubakar Soumahoro potrà avere tutte le colpe del mondo, ma il processo mediatico è pazzesco. Accusa, istruttoria, sentenza in tre giorni sulla stampa. Non mi stupisco di Bonelli e Fratoianni, ma di tanti tifosi della presunzione d’innocenza che attaccano con la bava alla bocca”, commenta Enrico Costa, deputato e vicesegretario di Azione.