Spacciavano usando l'ambulanza, con veri malati dentro. In 56 in manette

Spacciavano in ambulanza, con veri malati dentro. In 56 in manette

Il Comando dei carabinieri di Salerno ha portato a termine una maxi operazione antidroga. In manette sono finiti in 56, 35 delle quali sottoposti - si legge sul Tempo - a custodia in carcere e gli altri collocati agli arresti domiciliari, tutti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine. Era un’organizzazione dedita al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti (soprattutto cocaina, crack e hashish) sia nei comuni dell’Agro nocerino-sarnese, che in numerosi altri comuni dalla provincia.

Tra gli espedienti più singolari, - prosegue il Tempo - è stato accertato il reiterato ricorso all’uso dell’ambulanza quale mezzo sicuro per effettuare i trasporti di droga poiché uno dei membri dell’organizzazione, autista professionale di questi mezzi (posto oggi agli arresti domiciliari), veniva appositamente utilizzato quale corriere e in effetti si recava ad effettuare consegne di grosse partite di stupefacenti portando a bordo anche gli ignari ammalati (in un caso persona dializzata), effettivamente bisognosi di assistenza.