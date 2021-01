Spara dal suo balcone a Capodanno. Video diffuso e addio posto da presidente

Il lockdown di Capodanno costa caro al presidente del consiglio comunale di Foggia, costretto a dimettersi dopo la diffusione di uno suo video in cui sparava colpi di pistola (a salve), dal balcone di casa per festeggiare l'anno nuovo. Immagini che hanno costretto Leonardo Iaccarino di Forza Italia alle dimissioni. "Mi sono dimesso, cos’altro devo aggiungere", replica il politico foggiano che nella vita, ironia della sorte, è vigile del fuoco. "L’unico modo per venire fuori da questa brutta storia — si legge su Repubblica — era abbandonare il mio incarico di presidente del consiglio comunale. Sono stato messo alla gogna mediatica prima per il video di mio figlio, poi per il mio. Qualcuno si è divertito a farli girare in rete".

Balla e ride mentre impugna e spara la sua pistola a salve. Quattro colpi urlando: “Non è una barzelletta”, in dialetto foggiano. L’arma si inceppa, ma il figlio che lo sta riprendendo lo incita a farlo ancora “spara ancora, c’è un altro colpo”. E poi - prosegue Repubblica - parte la quinta pistolettata, tra le risate generali. «Che male abbiamo fatto? Ci siamo divertiti tra le mura di casa con una pistola giocattolo, — replica Iaccarino — In verità mio figlio voleva scendere giù con gli amichetti a sparare i petardi. Ma io gliel’ho impedito, ed abbiamo preferito festeggiare così, con una pistola innocua".