Sparisce per 20 anni, poi torna e di notte accoltella fratello e cognata

Un doppio tentato omicidio dopo 20 anni in cui ha fatto perdere le sue tracce da tutto e da tutti. A Selva di Val Gardena, nella notte tra sabato e domenica scorsi - si legge sul Corriere della Sera - Ivo Rabanser era entrato in casa del fratello Martin e della cognata Monika, in strada Piciulei a Selva, aggredendo entrambi: ad avere la peggio era stato Martin, colpito con diverse coltellate e operato d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano per una ferita vicina a un polmone. Ora è fuori pericolo, ma resta comunque ricoverato. Sua moglie Monika, invece, è stata dimessa subito dopo essere stata medicata: aveva riportato solo delle ferite leggere.

Ivo Rabanser è stato arrestato e resta in carcere - prosegue il Corriere - per pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Lo ha deciso ieri il gip di Bolzano, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo di 42 anni che era stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Di recente però era rimasto senza lavoro e quindi era probabilmente in difficoltà economiche. Per questo gli inquirenti non escludono che il movente possa essere legato ai soldi. C’è anche chi dice volesse recuperare una parte di eredità, e in particolare una parte della casa di famiglia. Avevano provato a cercarlo anche a "Chi l'ha visto?", ma senza fortuna. Il suo legale è intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica per accertarne le capacità di intendere e di volere.