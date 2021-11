Strage Sassuolo, killer: "Se non mi fai vedere i bambini sai che ti ammazzo"

Strage Sassuolo. "Fammi vedere i bambini o ti uccido"

Strage di famiglia a Sassuolo. Un uomo che era stato allontanato per violenze ha compiuto un vero e proprio massacro, uccidendo la moglie, la suocera e i suoi due figli di 2 e 5 anni e poi si è tolto la vita. L'unica superstite è stata la terza figlia di 11 anni, che fortunatamente in quel momento era a scuola. Una relazione finita da poco tempo - si legge sul Corriere della Sera - e poi degenerata in un crescendo di minacce da parte dell’ex compagno. È stata l’amica della moglie, Patrizia, che ieri sera con una corsa a perdifiato e con il cuore devastato, a precipitarsi in via Daniele Manin, zona residenziale a pochi passi dal centro storico di Sassuolo, e a descrivere quello che Elisa Mulas stava subendo dopo che l'assasino Nabil Dahari omai aveva sterminato l'intera famiglia.

"Proprio due giorni fa - prosegue il Corriere - mi aveva fatto sentire un audio di Nabil. Diveva se non mi fai vedere i bambini ricordati che ti ammazzo". All’indomani Elisa "si era recata in commissariato a denunciare", a raccontare l’incubo nel quale era sprofondata all’improvviso dopo aver troncato quella relazione. "Purtroppo la sua furia omicida è arrivata prima che lei potesse essere protetta in qualche modo" prosegue sconvolta Patrizia. Anche Antonio, che abita nel palazzo vicino,racconta di aver visto Elisa con i figli l’altro ieri nel parchetto. "Era sempre sorridente, e spesso veniva qua con i suoi due bambini. Siamo sconvolti, non possiamo credere che una cosa del genere sia successa proprio nel nostro quartiere".

