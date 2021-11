Strage a Sassuolo: uccide la moglie, i due figli e la suocera. Poi si suicida

Sassuolo, un uomo ha sterminato la famiglia e poi si è tolto la vita. 5 morti, la polizia indaga

Tragedia in provincia di Modena, a Sassuolo, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie, i figli di cinque e due anni e la suocera di 64 anni, nell'appartamento in cui vivevano, prima di suicidarsi. Sul caso indaga la polizia. La tragedia è avvenuta in via Manin, una strada poco fuori dal centro, non lontana dallo stadio e dal parco ex Edilcarani, fra le 15 e le 16 di questo pomeriggio.