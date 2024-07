Ponza, stupro 16enne: libero l'uomo accusato. Dopo il fermo selfie e discoteca

Si scatta selfie e va in discoteca: Manuel lo Vecchio, lo stupratore di una 16enne di Ponza, è libero. Non potrà avvicinarsi all'isola fino al 2027

Manuel Lo Vecchio sarebbe l'uomo che, la sera del 7 luglio scorso, si è introdotto nell'abitazione di una vicina di casa 16enne e l'ha stuprata. Oggi, il 34enne cameriere romano è libero, ha ricevuto il foglio di via obbligatorio da Ponza, isola in cui è avvenuta la violenza, fino al 2027. Non solo, si gode la vita andando in discoteca, scattandosi selfie e postando storie sul suo profilo Instagram. Per ora, Lo Vecchio è solo indagato, ma le forze del'ordine stanno svolgendo gli accertamenti che, se confermati dai riscontri, potrebbero aggravare la sua situazione. Il 34enne si trova a Roma e, stando a quanto si apprende, non potrebbe allontanarsi dalla città.

Manuel Lo Vecchio si trovava a Ponza per lavorare durante la stagione estiva. Aveva eseguito la prova di assunzione in due ristoranti, ma da entrambi era stato allontanato perché avrebbe molestato delle giovani clienti. Visitando il suo profilo Instagram, si può capire come l'uomo apprezzi le serata in discoteca e i locali sulla spiaggia. Cura molto il suo corpo e il suo aspetto fisico. Stando all'ultimo video postato, sembra che lo Vecchio voglia diventare un cantante o, comunque, farsi strada nel mondo della musica.

I carabinieri lo stanno tenendo sotto controllo nel caso in cui i pm della Procura di Cassino volessero chiedere provvedimenti più severi nei confronti di lo Vecchio. Le indagini stanno andando avanti. La vittima, una sedicenne di origini rumene, dopo essere stata ricoverata in un ospedale della Capitale, si trova a Ponza dove lavorano i suoi genitori. Era sola in casa nel momento in cui ha subito l'aggressione. Lo Vecchio era stato rintracciato subito dopo i fatti: non era fuggito. Dopo essere stato ascoltato dagli inquirenti, era stato allontanato dall'isola.