Tamara Ecclestone derubata da 3 italiani: "7 mln a chi mi ritrova i gioielli"

La taglia di Tamara Ecclestone su suoi gioielli rubati

Sette milioni di euro per chi aiuta la "povera" (bene usare le virgolette) Tamara Ecclestone a ritrovare i suoi gioielli. Nel 2019, la modella, figlia del boss della Formula 1 Bernie Ecclestone, ebbe la casa di Londra svaligiata e si vide portar via preziosi del valore di 30 milioni di euro mentre si trovava in vacanza in Lapponia. Gli autori del furto — il più grave mai commesso in una casa in Gran Bretagna — sono stati arrestati e condannati lo scorso novembre a una pena complessiva di 28 anni di carcere", spiega il Corriere della Sera.

Ora Tamara ha offerto una più che lauta ricompensa per chi la aiuterà a trovare i gioielli rubati, che non sono ricomparsi nonostante l'arresto della banda che si ritiene responsabile di simili furti in tutta Europa. Come spiega il Corriere della Sera, "a Londra avevano anche svaligiato la casa dell’ex calciatore della nazionale inglese Frank Lampard e di sua moglie Christine, presentatrice televisiva, da dove avevano portato via gioielli e orologi per 60 mila sterline. Tuttavia il capo della banda, il serbo Daniel Vukovic, è riuscito a scappare a Belgrado: e finora le autorità locali hanno rifiutato di estradarlo a Londra". Tamara ha anche offerto 250 mila sterline a chiunque aiuterà ad assicurarlo alla giustizia.