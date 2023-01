Taranto, un'auto si schianta contro un muro: morti tre ragazzi

Taranto, un'auto si è schiantata contro un muro: sono morti nell'impatto tre giovani ragazzi

In un terribile incidente stradale, avvenuto nella serata di domenica sera (22 gennaio) alle 19.30 circa, hanno perso la vita tre giovani ragazzi, tra cui una 13enne e il fratello di 19 anni. Mentre un quarto ragazzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'impatto è avvenuto nel territorio di Massafra, sulla via per Martina Franca, in provincia di Taranto.

I ragazzi viaggiavano a bordo di una vettura Opel Corsa, che si è schiantata contro un muretto di cemento. Da una prima ricostruzione dei fatti, il minore e la sorella, sono morti sul colpo. Un terzo è deceduto poco l'arrivo dei soccorritori. Il quarto giovane, che ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

È probabile che l'asfalto bagnato dalla piaggia sia tra le cause dell'incidente avvenuto a ridosso del centro abitato. La viabilità nel tratto interessato dall'incidente è stata a lungo interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I carabinieri hanno compiuto i rilievi per accertare l'esatta dinamica.

Lutto cittadino

I ragazzi che viaggiavano a bordo dell'Opel Corsa stavano andando da Massafra a Martina Franca a quanto si apprende, una delle quattro persone coinvolte nell'incidente è figlio di un consigliere comunale di Massafra. Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha annunciato il lutto cittadino.