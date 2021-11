Tartufo Alba, il pezzo più pregiato ad un manager di Hong Kong per 103 mila €

Tartufo Alba, brivido Enzo Iacchetti ne danneggia uno facendolo cadere

Il tartufo più prestigioso del lotto alla celebre asta del tartufo bianco di Alba è volato fino ad Hong Kong. Un manager si è aggiudicato il pezzo del peso di 830 gr per la cifra record di 103 mila euro. Al castello di Grinzane Cavour, - si legge sul Messaggero - in collegamento mondiale, sono stati raccolti oltre 457 mila euro. Sono invece andati a un imprenditore danese, e a due imprenditori italiani, gli altri tre tartufi bianchi d'Alba da 230, 250 e 400 grammi. Il lotto finale - dopo una battaglia che ha visto sfidarsi Italia (da Grinzane ci ha provato Franco Boriani con un gruppo di imprenditori), Hong Kong e Mosca - è andato, come ormai quasi da tradizione, a Hong Kong.

L'evento - prosegue il Messaggero - è cominciato con un brivido. Enzo Iacchetti, uno dei tre presentatori, gira in sala con il primo lotto adagiato su un'alzata. Il prezzo supera i 5.000 euro quando, inavvertitamente, Iacchetti inclina il vassoio e il tartufo cade a terra rompendosi. «Non si è rotto, non si è rotto! Gelo in sala. Caterina Balivo, agitata, chiude la compravendita: 230 grammi, 5100 euro e foto dell'uomo che se l'è aggiudicato, Kim Pedersen, imprenditore di origini coreane che ha un ristorante a Copenaghen.

