Tè rooibos e basilico biologico, allarme salmonella. Quale marca evitare

Tè rooibos e basilico biologico, allarme salmonella. Ecco quale marca evitare

Ennesimo allarme alimentare. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di tè rooibos e basilico biologico a marchio Dharma Té. Lo scrive il Fatto Alimentare.it. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di salmonella nel prodotto. Le confezioni interessate sono scatole da 15 filtri a piramide, e fanno parte dei lotti numero L2350 con il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2025 e numero L2334 con il TMC 08/2025.

L’azienda spagnola Azaconsa SL ha prodotto il tè rooibos e basilico biologico richiamato, commercializzato in Italia dall’azienda Breskui Srl. Per questo motivo potrebbero trovarsi sul mercato italiano anche confezioni con diciture in spagnolo (rooibos y albahaca), acquistabili anche online.



Ecco il tè rooibos e basilico a marchio Dharma Té richiamato

In via puramente cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il tè biologico con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.