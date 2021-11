Terremoto 2016, è morta senza una casa il simbolo "nonna Peppina"

E' morta "Nonna Peppina", simbolo terremotati del 2016

E' morta ieri pomeriggio "nonna Peppina", al secolo Giuseppa Fattori, l'anziana signora divenuta il simbolo della resilienza delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. La donna avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 26 novembre, e nei giorni della tragedia del sisma di 5 anni e mezzo fa, tra le scosse del 24 agosto e quelle del 26 e del 30 ottobre del 2016, si era rifiutata di abbandonare una casetta di legno costruita in prossimita' della sua abitazione nel piccolo borgo marchigiano di San Martino di Fiastra, ridotto ad un cumulo di macerie dalle scosse del terremoto. Casetta risultata essere abusiva, che venne poi sanata da un decreto legge ad hoc chiamato per l'occasione "decreto Salva-Peppina".

Nonna Peppina è morta nell'alloggio di emergenza

L'anziana signora è morta nell'alloggio di emergenza, con la villetta che doveva essere ricostruita ancora in parte in macerie. divenne in poco tempo il simbolo delle popolazioni del Centro Italia che ancora oggi lottano per un ritorno alla normalita', e lo scorso febbraio fu nominata Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. La 98enne aveva appena visto partire i lavori di ricostruzione della sua casa natia, nel dicembre del 2020. Parole di cordoglio sono state espresse dall'ex sindaco di Amatrice, ora consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi: "Ciao dolce Peppina, che ci hai ricordato che bisogna combattere per i propri diritti, sempre e comunque - ha scritto l'ex primo cittadino del borgo della provincia di Rieti divenuto simbolo del sisma del 2016 - che non te ne volevi andare dal tuo borgo, perche' le radici sono importanti, perche' senza memoria non c'e' futuro. Ciao Peppina, l'esempio sopravvive agli uomini e resta nella storia. Un abbraccio forte alla tua famiglia e a chi ti ha voluto bene". "Ci ha lasciati Nonna Peppina, coraggiosa donna divenuta simbolo del terremoto che colpi' il Centro Italia - ha aggiunto il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - Non dimenticheremo mai il suo amore e attaccamento verso la sua terra, verso la sua casa. Riposa in pace". (AGI)Ri1Cre 191641 NOV 21 NNNN