Terremoto in California: scossa di magnitudo 6,4. Si teme l'arrivo del Big one

Terremoto di magnitudo 6,4 in California

Un potente terremoto, di magnitudo 6.4, è stato registrato oggi al largo delle coste della California settentrionale, secondo quanto riferisce l'United States Geological Survey. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 16,1 chilometri, a circa 12 chilometri a sud ovest di Ferndale.

Secondo le prime notizie, la violenta scossa, a cui sono seguite almeno due scosse di assestamento, ha provocato alcuni danni e l'interruzione dell'elettricità in diverse contee del nord della California, compresa quella di San Francisco.

Sui social i californiani stanno già scrivendo commenti e pubblicando foto e video: "Questo è stato un 'big one', l'elettricità è interrotta a Ferndaleca e la casa è tutta sotto sopra", si legge in un post. Il National Weather Services non ha diffuso un allarme tsunami.