Terremoto in Turchia, più di 50 morti. "Allontanatevi dalle coste italiane"

Terremoto in Turchia, si temono centinaia di vittime. Italia in pericolo

La Turchia è sotto choc a causa di un terribile terremoto che ha colpito il sud-est del paese. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma in Turchia ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Un terremoto di magnitudo 7.9 ha scosso il Paese poco dopo le 2 ora italiana. Il ministero dell'Interno indica la priorità nel soccorso di chi è rimasto sotto le macerie. Paura anche Libano, sisma avvertito in Grecia, Cipro e Israele. Salgono a 53 i morti ufficializzati dalle autorità, ma il bilancio resta in sospeso e sembra destinato ad aggravarsi dato che in diverse aree del Paese risultano crollati decine di edifici e negli ospedali arrivano tantissimi feriti.

Sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, Il Dipartimento della Protezione Civile - si legge in una nota - ha diramato un'allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17. Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l'area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Il maremoto consiste in una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d’acqua. L’allerta indica la possibilità di un pericolo reale per le persone che si trovano vicino alla costa, specialmente se in zone poco alte, o addirittura più basse, rispetto al livello del mare. Anche un’onda di solo 0,5 metri di altezza può generare pericolose inondazioni e fortissime correnti.