Terrore in Vaticano, uomo sfonda transenne: inseguimento e spari alle gomme

Vaticano, uomo con macchina Bmw sfonda le transenne e scappa: inseguomento dei carabinieri che sparano alle gomme

Terrore a Roma. Inseguimento da film questa mattina per le vie del centro a Roma, dopo che un uomo con un Bmw non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri. L'auto è ripartita infatti a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida un uomo, fermato su via Gregorio VII.

Vaticano, inseguimento con strada tagliata all'uomo in Bmw

Un carabiniere ha sparato alle gomme della sua auto, nei pressi del Vaticano a Roma. L'uomo non si è fermato all'alt durante i controlli e una gazzella dei carabinieri si è lanciata all'inseguimento. I militari gli hanno tagliato la strada e un carabiniere ha sparato alle gomme dell'auto, che è ripartita abbattendo alcune transenne di sicurezza in via Paolo VI.

Vaticano, uomo sfonda transenne: attivato sistema di sicurezza antiterrorismo

In Vaticano è stato approntato il sistema di sicurezza antiterrorismo dopo l'inseguimento con sparatoria avvenuto nei pressi di piazza San Pietro. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, ha chiuso l'ingresso del Sant'Uffizio.