Torino-Savona, il ministro inaugura il nuovo ponte dopo il crollo

DE MICHELI: "LA RIAPERTURA DEL VIADOTTO DI SAVONA È UN SEGNALE DI SPERANZA PER TUTTI I CANTIERI D'ITALIA"

"Avevo buone speranze considerando le impostazioni date dal concessionario, sia in termini tecnici che di risorse umane. Credo sia un bel segnale per Liguria e per Savona, che hanno patito disagi e per tutte le imprese che usano questa autostrada". Così il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli oggi a Savona per la cerimonia inaugurale del nuovo viadotto Madonna del Monte sull'autostrada A6 Torino-Savona, ripristinato in tempi record dopo il crollo avvenuto lo scorso 24 novembre.

"E un segnale di speranza per tutti cantieri in Italia che stiamo aprendo - ha aggiunto - E la dimostrazione che quando vogliamo sappiamo farlo, mantenendo un forte ruolo di controllo dello Stato e con il privato che si fa carico delle responsabilità". "Finalmente - ha concluso - dopo moltissimi anni ci sono delle linee guida sulla sicurezza dei viadotti che assicurano controlli uguali per tutti. Il governo deve imporre a tutti delle regole per azzerare i rischi, laddove ci siano previsioni di rischi. Appare chiaro che si sia trattato di un rischio non previsto".