Torino, scoperto centro abusivo estivo in un maneggio

Il centro estivo era del tutto abusivo ed era stato allestito all'interno di un maneggio dove i bambini si muovevano in un ambiente con condizioni igieniche precarie. Questa la situazione che si è presentata agli occhi della Guardia di Finanza di Torino, intervenuta martedì all’interno di un maneggio di San Gillio, nel Torinese, dove al suo interno il titolare aveva allestito un vero e proprio centro estivo per ragazzini di età compresa tra i dieci e i dodici anni. I Finanzieri della Compagnia di Susa, che hanno condotto l’intervento in collaborazione con il personale dell’ASL TO3, hanno riscontrato irregolarità su tutti i fronti. Sono state infatti accertate violazioni dal punto di vista urbanistico, visto che la struttura che ospitava i bambini è risultata parzialmente abusiva, senza alcuna autorizzazione e realizzata con materiali non rivestiti ed improvvisati.

Il titolare nei guai: rischia sanzioni fino a 25mila euro

Improvvisati anche i locali adibiti a cucina, rinvenuti in condizioni igieniche precarie con evidenti segni di muffa, nonché i servizi igienici, ubicati a diretto contatto con un pseudo-magazzino destinato a conservare gli alimenti. Sono stati quaranta i chilogrammi di carne sequestrati, poiché di dubbia provenienza e privi di qualsiasi etichettatura. Lo stesso imprenditore non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. All’interno dello spazio ludico, con tanto di maneggio, si alternavano alcuni ragazzi più grandi, una sorta di animatori con il compito di seguire i bambini nell’arco dell’intera giornata. Nel programma giornaliero, stilato dallo staff del centro, era incluso anche il pranzo che veniva somministrato ai ragazzi in assenza di ogni autorizzazione sanitaria. Pesanti le conseguenze per il titolare del maneggio, un cinquantenne torinese. L’attività e il centro estivo sono stati chiusi per le violazioni edilizie, visto anche che la struttura edificata abusivamente, è stata tra l’altro realizzata in una zona considerata a rischio sismico. L’uomo rischia sanzioni sino a 25mila euro per le gravi irregolarità legate alla conservazione degli alimenti e alla somministrazione del cibo ai ragazzi ospiti del maneggio.