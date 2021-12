Torino, solfiti nella carne per mantenere il colore: controfiletto "fake"

Torino, solfiti nella carne: per mantenere il colore dei controfiletti avariati a distanza di tempo e farli apparire freschi. Scattano le denunce

Sono stati denunciati per adulterazione di sostanze alimentari dai carabinieri del Nas i titolari di due macellerie nel cuore di Torino. In un caso la denuncia verte sulla presenza in concentrazioni superiori al consentito di solfiti nella carne trita di bovino, mentre all'altra attività si contesta la presenza altrettanto fuori norma di nitrato di sodio in hamburger bovino. L'aggiunta di solfiti nella carne consente di preservarne la colorazione originale anche a distanza di tempo, viene quindi sfruttata per mantenere la freschezza dei prodotti. Il rischio per i consumatori, in caso di uso spropositato, è di mangiare carne avariata ma dall'ottimo aspetto, al quale si aggiunge quello di incorrere in gravi reazioni allergiche. Le denunce sono scattate nell'ambito dei controlli disposti alla vigilia delle feste di Natale, eseguiti su ben 50 macellerie, allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della adulterazione e contraffazione di alimenti di origine animale.

