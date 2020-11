Touchpoint Awards, trionfa Durex con la campagna "Buon NON San Valentono”

La campagna “Buon NON San Valentino” si è aggiudicata il Grand Award prevalendo fra i 14 progetti vincitori dei riconoscimenti di categoria del premio di Oltre La Media Group dedicato alle migliori strategia di comunicazione. Nel corso della cerimonia in streaming sono stati consegnati anche il “Premio Comunicazione e Salute”, assegnato a Fore per il Corporate Video “Precision”, realizzato per l’azienda Diasorin, e il Premio Speciale New York Festivals vinto dal progetto “Tutti giù per terra” di Save The Children, firmato da Jungle. Il Premio Speciale Indipendent Agency of the Year è stato assegnato all’agenzia Comunico

È la campagna “Buon NON San Valentono” realizzata dall’agenzia Havas Milan per Durex (Reckitt Benckiser) a trionfare ai Touchpoint Awards\\Strategy 2020, il riconoscimento promosso da Oltre La Media Group dedicato al brand positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. Il progetto è stato incoronato, il 26 di novembre, durante una diretta streaming trasmessa dagli studi milanesi di Fabbrica di Lampadine che ha visto sfilare i migliori progetti della comunicazione made in Italy. A presentare la serata il conduttore radiofonico Luca Viscardi e la comica e imitatrice Francesca Manzini. Il vincitore assoluto, insignito del Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, è stato votato in diretta da un pubblico di professionisti della industry della comunicazione e del mondo dell’impresa, collegati online, fra i quattordici progetti che si sono aggiudicati un premio di categoria. Questi riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria dalla doppia anima - “Creativity” and “Business” - presieduta da Alberto Dal Sasso, Presidente di IAA Italy fra gli oltre cento progetti iscritti alla competizione. Nel corso della serata sono stati consegnati anche tre riconoscimenti speciali. Il “Premio Comunicazione e Salute” è stato assegnato all’agenzia Fore per il Corporate Video “Precision” realizzato per l’azienda Diasorin. Ad aggiudicarsi il Premio Speciale New York Festivals è stato il progetto “Tutti giù per terra” di Save The Children, firmato da Jungle. Il Premio Speciale Indipendent Agency of the Year, invece, è stato vinto da Comunico. Un'agenzia che - come recita la motivazione del premio – “negli ultimi 12 mesi si è trasformata nella sua essenza operativa e da subito ha iniziato a raccogliere i frutti di questo processo evolutivo, ottenendo concreti riconoscimenti da parte del mercato”. La sigla è stata premiata per la capacità di creare valore utilizzando la comunicazione con sfumature ogni volta diverse, aiutando i brand a immaginare possibilità sempre nuove, in piena coerenza con il concept "creativity & business" che ispira l’ecosistema Touchpoint. I Touchpoint Awards sono organizzati da Oltre La Media Group in partnership con IAA – International Advertising Association (Italy Chapter), New York Festivals, Fabbrica di Lampadine, Across e Ital Communications.