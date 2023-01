Tragedia a Roma, incidente fatale per 5 ragazzi: tutti tra i 17 e i 22 anni

Roma, morti in un incidente stradale 5 ragazzi tra i 17 e i 22 anni

Tragedia questa mattina su via Nomentana, a Fonte Nuova, alle porte di Roma, in zona Tor Lupara. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che sono morti cinque ragazzi, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una sesta persona, anch'essa a bordo della Fiat 500, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, ci sono anche i carabinieri della stazione Mentana e quelli della compagnia di Monterotondo.

Le 5 vittime del tragico incidente stradale avevano tutte tra i 17 e 22 anni: tre ragazzi e due ragazze, che stanotte hanno perso la vita poco prima delle 3 lungo la via Nomentana, nel tratto urbano che attraversa l'abitato di Fonte Nuova, cittadina a nord di Roma. Un sesto ragazzo, pure lui giovanissimo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea, dove è arrivato in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'automobile su cui viaggiavano i sei ragazzi, una Fiat 500 bianca, si sarebbe schiantata per cause ancora da accertare, prima contro un palo della luce situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall'ufficio postale di Fonte Nuova, poi contro un albero, prima di ribaltarsi diverse volte lungo l'asfalto.

Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri del Nucleo investigativo della compagnia di Monterotondo, competenti per territorio, che hanno effettuato i rilievi insieme ai colleghi della stazione di Mentana. Tra le altre cose, è fondamentale capire che cosa abbia causato il ribaltamento, e quanto abbiano influito la velocità con la quale viaggiavano i ragazzi e lo stato dell'asfalto.

Delle cinque vittime, 4 sono morte sul colpo, mentre una delle due ragazze coinvolte è deceduta alle prime luci dell'alba al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stata trasportata d'urgenza dal personale del 118, giunto immediatamente sul posto per prestare i soccorsi. L'automobile è stata posta sotto sequestro dalla procura di Tivoli, mentre la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, per consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di rito. I ragazzi, secondo quanto si è appreso, sarebbero stati tutti residenti nella cittadina della provincia di Roma.

Non è la prima volta che, nella zona di Tor Lupara, accadono incidenti del genere. La tragedia ricorda, infatti, un altro incidente gravissimo avvenuto sulla Nomentana: nel maggio del 2007 quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di un’auto erano usciti di strada andando a sbattere contro un albero, un urto violentissimo in cui era morta sul colpo una giovane di 18 anni. I tre amici di 17 e 19 anni erano morti poche ore dopo in ospedale.