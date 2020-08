Tragedia di famiglia in Versilia. Overdose di droga: muore figlio, padre grave

Tragedia in Versilia, a Lido di Camaiore. Overdose di droga fatale per padre e figlio. Il ragazzo muore a 26 anni, il genitore è grave in ospedale. Gerardo Ventrella, 54 anni, dall’altra notte è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Massa Carrara. Sospeso tra la vita e la morte. Proprio lui in passato aveva scritto un libro, per avvertire suo figlio dei rischi della droga.

Era il libro - si legge sulla Stampa - del riscatto, della presa di coscienza e della risalita. Gerardo, il suo passato burrascoso lo aveva raccontato così, con quel linguaggio semplice e immediato che quasi ferisce. "È uno scritto per mio figlio" diceva. "Il mio quartiere", era a suo modo suo la testimonianza e di un riscatto dedicato al figlio, Samuele, che «Deve stare lontano da quel mondo marcio che ho conosciuto io". Suo figlio Samuele, 26 anni, è morto all’alba di ieri. Insieme - padre e figlio - avevano fumato cocaina e hashish. Lo avevano fatto nel loro primo sabato sera di vacanza, al Lido di Camaiore, in Versilia. Li hanno soccorsi i turisti, che li hanno visti a terra, credendo avessero bevuto troppo.