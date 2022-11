Tragedia in UK, moglie e marito muoiono a distanza di 4 settimane

I genitori muoiono a distanza di 1 mese l'uno dall'altra: lasciano due figli piccoli, Harry e Mia, di otto e sei anni, affidati alla nonna materna

La tragedia è avvenuta a Birmingham, nel Regno Unito. Amie Walton, 30 anni, stava combattendo contro un tumore allo stadio terminale a fegato e intestino, quando il marito, Chris Mills, 42 anni, è morto improvvisamente per un'ulcera allo stomaco. Hanno lasciato due bambini piccoli, Harry e Mia, di 8 e 6 anni, che saranno accuditi da Tracey, la madre di Amie.

Il decesso di Chris è avvenuto lo scorso 18 luglio. A 4 settimane di distanza, il 18 agosto, è morta anche Amie. "Ci stavamo preparando all'inevitabile perdita di Amy, quando abbiamo subito lo shock della morte di Chris. È un dolore devastante. Continueremo a vivere con il loro ricordo nei nostri cuori e faremo del nostro meglio per allevare i loro figli nel miglior modo possibile" ha detto Tracey, la mamma di Amie.

Dopo la diagnosi di fase terminale del cancro di Amie, la famiglia era stata informata che la sua migliore speranza risiedeva in un tipo di radioterapia che non era disponibile negli ospedali, quindi hanno lanciato una campagna per raccogliere le 35.000 sterline necessarie per la terapia in una clinica privata.

Ma non c'è stato il tempo per arrivare alla cifra prima che per Amie fosse troppo tardi. I soldi raccolti saranno usati per l'istruzione dei figli Harry e Mia.