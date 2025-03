Tragedia a Salerno, uomo rimane schiacciato dal suo mezzo edile. Morto sul colpo

Tragedia a Salerno, uomo rimane schiacciato dal suo mezzo edile

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Gioi Cilento, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, proprietaria dell'area, stava guidando un dumper, un mezzo meccanico di vecchia generazione spesso impiegato in edilizia.

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si sarebbe ribaltato, forse dopo aver urtato contro un muretto. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Al momento dell'accaduto, l'uomo era solo nel cantiere.