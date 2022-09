Tredicenne suicida, i 6 bulli sono tutti imparentati con la sua ex fidanzatina

Gragnano, una faida di famiglia dietro alla morte di Alessandro

Continua a tenere banco la tragica vicenda del ragazzino di 13 anni che si è tolto la vita gettandosi dal quinto piano della sua casa a Gragnano, in provincia di Napoli. Dietro a quel gesto ci sarebbe una questione di bullismo, Alessandro, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, veniva minacciato attraverso un gruppo su Whatsapp di cui faceva parte. I ragazzi accusati di aver spinto il tredicenne verso il gesto disperato di saltare giù per quindici metri, togliendosi la vita - si legge su Repubblica - saranno forse gli unici, oggi, a non scendere in strada. A non prendere parte all’addio che gli sta preparando il paese. I sei indagati per istigazione al suicidio sono quasi tutti imparentati tra loro, si scopre. Figli di due nuclei compatti, gruppetti di ragazzi che si ergevano a piccoli ras, vendicatori di non si sa di quale torto inventato e addebitato al “nemico”.

Sarebbero stati - prosegue Repubblica - alcuni testimoni, tra cui l’attuale fidanzata di Alessandro, a raccontare delle condotte e delle parole violente scaricate sulla vittima. Tutti vicini, sempre in contatto, concordi: nell’inviare messaggi intimidatori, incrociarlo per strada, fargli temere il peggio. Un’unica banda? Di certo, erano tutti contro uno: Alessandro, che nonostante intelligenza e serenità familiare, nonostante una casa accogliente in cui non aveva mai sfogato le proprie angosce, ha deciso di schiantarsi al suolo. Pur di sfuggire alla morsa di quei rancori paurosi e sordi, di quando l’adolescenza vira in ferocia. La bara bianca arriverà, circondata da tanti adolescenti e famiglie, nel chiostro di Sant’Agostino: proprio lì dove, qualche anno fa, Alessandro aveva ricevuto la prima comunione. Gragnano non può che fare i conti con lo choc provocato da una vicenda simile.