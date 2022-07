Trento, muore baby motociclista francese è stato travolto da una mini moto

Tragedia, è morto il baby motociclista francese che era stato travolto da una minimoto

Mathis Bellon, il baby motociclista francese di 8 anni rimasto vittima di un incidente venerdì 22 luglio, al kartodromo di Ala, in Trentino, è morto.

Il bambino era ricoverato nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia pediatrica dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Mathis Bellon era caduto sulla pista dell'Ala Karting Circuit di Plicante durante un allenamento in vista della gara "Cnv Motoasi".

La dinamica del tragico incidente

Mathias Bellon, era iscritto alla squadra "Race Experience School" di Frejus, in Provenza. Durante un allenamento in vista della gara "Cnv Motoasi", un altro giovanissimo motociclista che sopraggiungeva non è riuscito ad evitarlo e lo ha investito con la propria minimoto. Le condizioni di Bellon sono apparse subito molto gravi. Durante le operazioni di soccorso degli operatori di Trentino emergenza, che l’hanno trasferito all' ospedale di Verona in elicottero, non ha mai ripreso conoscenza.