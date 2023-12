Treviso, uccisa 27enne incinta. Il killer era stato denunciato per stalking

Treviso: è caccia a 41enne kosovaro denunciato per stalking

È un cittadino kosovaro, Bujar Fandaj, 41 anni, residente ad Altivole (Treviso) il presunto assassino di Vanessa Ballan, accoltellata a morte nella sua abitazione di Riese Pio X. I carabinieri di Treviso sotto la direzione della Procura della Repubblica, lo stanno ancora ricercando. Pare che Vanessa Ballan lo conoscesse e lo avesse denunciato per stalking. Sarebbe stato il marito, Nicola Scapinello, a indicarlo agli investigatori.

Omicidio, 27enne incinta trovata morta in casa

Una donna 27 anni, Vanessa Ballan, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione, nella frazione di Spineda di Riese Pio X, situata nella provincia di Treviso. Il corpo della vittima presentava diverse ferite da arma da taglio ed è stato rinvenuto all'ingresso della sua residenza. Secondo le prime indiscrezioni la donna, già madre di un bambino piccolo, era incinta ed in maternità da tre settimane. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che ha immediatamente contattato il 118.

Seppur i primi sospetti ricadessero sul compagno della donna, l'uomo, già sentito dai carabinieri di Treviglio, non c'entrerebbe con l'omicidio. Non era in casa al momento dell'omicidio, secondo una prima ricostruzione l'uomo, 28 anni, di ritorno dal lavoro verso mezzogiorno, avrebbe trovato la donna riversa a terra e, dopo un tentativo di rianimarla, avrebbe chiamato i soccorsi.

La 27enne sarebbe stata uccisa da una decina di coltellate al torace ma l'arma del delitto ancora non sarebbe stata rinvenuta. La vittima ha un figlio di 4 anni che al momento dell'omicidio era all'asilo.