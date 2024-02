Trieste, 23enne violentata e rapinata da due uomini a volto coperto. La fuga e la denuncia della vittima

A Trieste una 23enne è stata violentata e rapinata nella notte in una zona semi-centrale della città. Il fatto sarebbe accaduto alle 4 del mattino, mentre la giovane rincasava. La vittima sarebbe stata aggredita da due uomini a volto coperto, che l'hanno bloccata e molestata, per poi fuggire con la sua borsa. E' stata proprio la ragazza poi a dare l'allarme e a denunciare l'accaduto alla polizia, che ora procede per violenza sessuale e rapina. Sarebbe stata solo la sua forte opposizione a interrompere la violenza sessuale in atto e a far scappare i due, che allontanandosi l'hanno derubata del portafoglio. Serrate le indagini della polizia, che in queste ore hanno già sentito la giovane e acquisito le immagini della videosorveglianza della zona con l'obiettivo di raccogliere quanti più elementi possibili per individuare e rintracciare gli assalitori.

Come riporta Tgcom24, qualche elemento sull'identità degli aggressori è stato riferito: due uomini alti, che si sono rivolti alla vittima in italiano. Non sarebbero stati armati. Le indagini sono in corso e procedono spedite per dare un nome e un volto ai violentatori. In una Trieste da sempre considerata sicura, l'episodio della scorsa notte arriva quasi come un fulmine a ciel sereno. Soprattutto per le modalità: un'aggressione sessuale subita per mano di due persone incappucciate.