Trieste, trovato morto dj Stefanino: lutto nel mondo della notte

E' morto a 46 anni il noto dj triestino Stefano Moratto, in arte Dj Stefanino. Dalle prime ricostruzioni pare sia deceduto per cause naturali; forse un malore, forse un arresto cardiocircolatorio. In poche ore tantissimi ricordi e post dedicati da parte di colleghi dj e appassionati del mondo della notte che hanno voluto ricordare le grandi doti musicali e professionali del dj.

Dopo che il fenomeno della musica house ha iniziato a diventare sempre più popolare, anche la sua fama ha iniziato a crescere, insieme alle esperienze nei club e al suo tocco unico per i ritmi. Si è esibito come dj nei più importanti club ed eventi del nord-est d'Italia: club come Movida, Gilda, Pharasard sono solo i club più conosciuti dove ha avuto la possibilità di esibirsi per un lungo periodo accanto a nomi come Joe t Vanelli, Ralf, Massimino Lippoli, Stefano Noferini, Alfred Azzetto e molti altri.

Dopo diversi anni di clubbing e di musica, decide di elaborare un nuovo progetto, per migliorare la propria esperienza nel mondo della musica: Dance all Day, un negozio di dischi molto conosciuto, un punto di riferimento per molti dj dall'italia ma anche in Slovenia, Croazia e Austria. Durante questo periodo, si è esibito anche nei paesi vicini, suonando in club e festival, migliorando ancora una volta le sue conoscenze e la sua esperienza, esplorando ancora una volta nuovi suoni.