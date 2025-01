Truffa, un 15enne hacker modificava i suoi voti e spostava addirittura le petroliere in mare

Truffa, scoperto il 15enne hacker che faceva "impazzire" le rotte delle navi nel Mediterraneo

Da Cesena arriva una vicenda di cronaca che ha dell'incredibile, un 15enne abilissimo col computer non solo riusciva a modificare i suoi voti sul registro scolastico digitale, entrando direttamente sul sito del Ministero, ma addirittura spostava le rotte delle petroliere nel Mediterraneo. La truffa è stata scoperta dalla polizia postale. Dopo alcune settimane di indagini gli agenti sono riusciti a ricostruire le operazioni e a risalire sino all’identità dello studente. Il quindicenne, infatti, - riporta Il Corriere della Sera - sarebbe riuscito ad accedere al registro digitale dell’istituto tecnico che frequenta, trasformando i "cinque" che aveva riportato in "sei". Realizzando quello che per molti studenti è un sogno proibito. Non è ancora chiaro se siano stati violati dei sistemi o degli account.

Ma la sua sfida non si è fermata lì: avrebbe messo gli occhi sui sistemi digitali che governano le rotte delle petroliere nel Mediterraneo, non è chiaro se - prosegue Il Corriere - riuscendo a deviare fisicamente il percorso di alcune navi o modificandone i tracciati sui portali di riferimento. Di certo la sua attività avrebbe preoccupato i responsabili della sicurezza delle compagnie che si sarebbero subito rivolti alle autorità. Anche perché non riuscivano a comprendere né se si trovavano davanti a una temibile squadra internazionale di hacker né quale fosse il fine alla base di quella attività.