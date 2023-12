Turetta al pm: “Sono ancora innamorato di Giulia”

Giulia: Turetta a pm, non accettavo fine con lei

Nell'interrogatorio in carcere di ieri, durato circa nove ore, Filippo Turetta avrebbe raccontato al pm Andrea Petroni che non accettava che Giulia Cecchettin non fosse piu' "sua", ammettendo di avere un atteggiamento possessivo con la ragazza dopo essere stato lasciato. E' quanto apprende l'AGI da fonti qualificate. Turetta avrebbe anche affermato di essere ancora innamorato di lei e di non essere in grado di rassegnarsi alla fine del rapporto.

E' finita nella notte, dopo 14 ore, l'autopsia di Giulia Cecchettin che si e' svolta nell'Istituto di Medicina Legale dell'Universita' di Padova. Gli esperti hanno cercato di concludere gli accertamenti il piu' in fretta possibile per accelerare le procedure burocratiche di restituzione del corpo alla sua famiglia desiderosa di salutare la ragazza.

Il momento del decesso sarebbe da collocarsi intorno alle 23 e 40 nelle strade deserte di Fosso', durante la seconda fase aggressione dopo la prima nel parcheggio di Vigonovo. Giulia ha cercato di scappare ma e' stata colpita da una coltellata ed e' caduta a terra.