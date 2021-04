Turismo pronto a tornare in pista con il 'greenpass'

Turismo: spunta il "greenpass", gli operatori applaudono ma avvertono: "Fare in fretta".

Arriva il "greenpass italiano" per i turisti stranieri in visita nel nostro Paese. A rivelare l'idea al vaglio è stato il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, ha dichiarato, ci sta lavorando insieme al ministro Garavaglia per rilanciare al più presto il comparto del turismo. Anche FI propone un sistema italiano che "anticipi e integri poi quello europeo senza sostituirlo": l'idea, spiega il coordinatore nazionale Antonio Tajani, è quella di una app flessibile da collegare al sistema europeo. Plauso dagli operatori, che però chiedono di accelerare sui tempi considerato che l'Italia è già in ritardo rispetto ad altri Paesi a vocazione turistica.

"Chiediamo al Governo di concretizzare da subito con indicazioni chiare su quello che potranno fare turisti e viaggiatori in Italia già nei prossimi mesi", commenta Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, che ribadisce come non si possa arrivare a giugno "per sapere cosa potrà fare in Italia chi avrà il green pass. Siamo già fortemente in ritardo rispetto ai nostri competitor e se non si interviene oggi rischiamo di dirottare clientela internazionale e la componente domestica verso altre destinazioni".