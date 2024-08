Ubriaco e drogato, si ribalta in macchina. Morta la compagna 24enne, grave il figlio

Un tragico incidente stradale è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica su via Sant’Anastasia a Fondi, in provincia di Latina, che ha causato la morte di una giovane madre di 24 anni e ha lasciato il suo bambino di pochi mesi in gravi condizioni.

La donna viaggiava in una Volkswagen Golf guidata dal suo compagno, un uomo di 22 anni, che dopo l'incidente è stato trovato positivo a sostanze alcoliche e stupefacenti durante i test effettuati in ospedale. L'uomo, ora accusato di omicidio stradale, è stato rilasciato dall'ospedale e posto agli arresti domiciliari.

Nonostante l'intervento tempestivo degli operatori del 118, la donna è stata trovata deceduta sul luogo dell'incidente. La sorella del conducente, che era anch'essa nell'auto, ha riportato ferite. La polizia stradale di Formia ha eseguito il fermo dell'uomo su disposizione del magistrato di turno, subito dopo aver ricevuto i risultati dei test.