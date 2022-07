Ucraina, l'Italia la riempie di camion dei pompieri ma Roma brucia per giorni

L'Italia dona all'Ucraina 50 veicoli dei Vigili del Fuoco, ma Roma brucia perchè "mancano i mezzi"

Sembra quasi un'immagine fatta per far ridere, ma c'è da piangere. L'Italia dona ben 50 mezzi dei Vigili del Fuoco all'Ucraina per far fronte alla tragedia della guerra, ma tempo due mesi e, complici le terribili e altissime temperature estive, Roma brucia per giorni. L'allarme disperato dei nostri Vigili? Semplice, è "mancano i mezzi".