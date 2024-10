Umbria, schianto all’alba in autostrada tra un camion e un furgone: due morti e un ferito

Incidente sull'Autostrada A1 in Umbria, coinvolti un camion e un furgone: morti due operai

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, 24 ottobre, lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole, tra Orvieto e Attigliano in direzione sud.

Dalle prime informazioni, lo schianto avrebbe coinvolto un camion e un furgone, provocando due morti e un ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della rupe assieme ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade per l’Italia.

Per permettere i rilievi per ore è rimasto chiuso un tratto autostradale in direzione Roma e nel tratto Fabro e Attigliano e si sono registrati 11 chilometri di code.