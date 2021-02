"Uomo alto con le spalle larghe".L'amica della figlia di Ilenia ha visto tutto

"Uomo alto con spalle larghe". L'amica della figlia di Ilenia ha visto tutto

L'omicidio di Faenza resta un mistero. Troppe le cose che ancora non tornano sul brutale assassinio di Ilenia Fabbri delllo scorso 6 febbraio all'alba. La novità di giornata riguarda la ragazzina amica della figlia di Ilenia, che quella notte ha dormito in quella casa e che è l'unica testimone. È stata la prima - si legge su Repubblica - a dare l’allarme, a vedere una sagoma scura scendere le scale, a sentire le urla della donna: «Chi sei, cosa vuoi?». Con le sue parole ha dato elementi utili agli investigatori. Per questo potenziale pericolo, ora è sotto protezione. Lo ha deciso la Prefettura di Ravenna, su richiesta della Procura, a dodici giorni da un delitto che ha ancora punti oscuri. Il più importante: l’assassino di Ilena è libero.

Quella notte - prosegue Repubblica - la giovane testimone è rimasta a dormire con la sua compagna Arianna, la figlia della vittima, nella casa di via Corbara. Alle 6.06 del mattino, Arianna e il padre avevano appena imboccato l’autostrada per andare a Milano quando la ragazza ha chiamato al cellulare: ha raccontato di aver sentito urla, un gran rumore lungo le scale, temeva ci fossero i ladri. Si era barricata in camera e chiesto aiuto. "Ho visto di spalle un uomo alto, con le spalle larghe e vestito di scuro".