Usa, motore di un aereo esplode in volo: terrore su un Boeing 777. VIDEO

Terrore su un volo Boeing 777 dopo che un motore dell’aereo è esploso. Sui social sono stati pubblicati diversi filmati che inquadrano il motore sotto l'ala in fiamme. Partito sabato da Denver, l'aereo era diretto alle Hawaii. I detriti che si sono staccati sono caduti nelle vicinanze delle abitazioni. L'aereo è atterrato in sicurezza a Denver 30 minuti dopo il decollo.

