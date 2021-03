Vaccini, al via in Veneto il sistema unico di prenotazione

Dal primo aprile scatta in Veneto il sistema unico di prenotazione per i vaccini Covid19. I cittadini lombardi e liguri osservano invidiosi.

La Regione si è dotata di una interfaccia unica. Una volta scelta la propria azienda sanitaria, l'utente digita il proprio codice fiscale; il sistema riconosce le persone o per classe d'età o per appartenenza alle categorie destinatarie della sessione vaccinale (fragili o disabili).

Si aprirà quindi la 'slot' con le possibili sedi vaccinali.

Si potrà scegliere sede, giorno e ora, e si avrà conferma, via cellulare o via mail, dove arriverà la scheda per l'anamnesi da precompilare e portare alla sede della vaccinazione.

Per arrivare al portale è sufficiente accedere al sito di una qualsiasi Usl o dal sito di https://www.azero.veneto.it/

Questa la pagina dedicata: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/

Sarà possibile prenotare anche nelle 1400 farmacie venete.

L'ordine di prenotazione segue quello del calendario vaccinale. Quindi o per età anagrafica o per stato di fragilità. Qualora venga inserito un codice fiscale per cui non è ancora attiva la prenotazione il sistema si bloccherà automaticamente.

Prima di ricevere la dose di vaccino bisogna compilare la scheda di anamnesi. Per chi si prenota da casa basterà inserire un indirizzo mail, dove verrà inviata, all'atto della prenotazione, la conferma dell'appuntamento e poi il foglio per l'anamnesi, da precompilare.

Se la prenotazione avviene via telefono, la scheda di anamnesi potrà anche essere compilata sul posto. Per chi si prenota in farmacia invece sarà lo stesso farmacista ad aiutare l'utente nella compilazione.