Vaccini, così i mediatori hanno 'fregato' l’Ue: impazza il mercato parallelo

È già nato un mercato parallelo dei vaccini anti-Covid-19. Mentre i Paesi Ue aspettano le dosi acquisite dalle grandi aziende farmaceutiche, per avviare a pieno regime i piani vaccinali, spuntano mediatori privati che propongono alle regioni italiane milioni di dosi di vaccino a prezzi maggiorati. È quanto emerge dal servizio di Piazza Pulita su La7, andato in onda ieri sera. Un vero mercato parallelo in deroga ai contratti tra Commissione Europea e Paesi membri che vietano agli Stati di acquistare direttamente dalla case farmaceutiche e alle stesse case produttrici di vendere sul mercato privato prima di avere esaurito la fornitura promessa all'Ue.

Nel servizio di Alessio Lasta spunta a Milano un mediatore che propone a un intermediario un grosso affare: 2 milioni e mezzo di dosi di vaccino Pfizer per un prezzo complessivo di circa 187 milioni di euro. La procedura è semplice: “Io entro da Pfizer, carico il mio autotreno congelato a meno settanta e me li porto via”, spiega il mediatore, a capo di due società che fanno affari con le case farmaceutiche. Parla anche di Astrazeneca: “Produce i vaccini, poi ha i suoi distributori concessionari ufficiali, che fanno un mercato parallelo perché vendono a noi”. Astrazeneca risponde: “Abbiamo fatto accordi con i governi, non stiamo vendendo privatamente a nessuno”. E allora come fa il mediatore a garantire con certezza ingenti carichi di dosi di vaccino?