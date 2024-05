Eurovision, vince Nemo (Svizzera). Angelina Mango show (video), ma in classifica...

Eurovision 2024, Svizzera con Nemo vince (video). Angelina Mango settima

Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell'artista con il brano The Code. Angelina Mango, settima nella classifica finale (a lungo in lotta per il terzo posto, è stato il televoto a cambiare le carte in tavola), accende la serata con la sua voce e la sua energia portando il brano 'La noia' con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Presente in sala ad applaudire Angelina anche l'ambasciatore italiano in Svezia.

Nemo trionfa davanti alla Croazia e all'Ucraina. Il televoto porta Eden Golan, la cantante di Israele, fino al quinto posto alle spalle della Francia.

"Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni persona in questo mondo", ha detto Nemo ricevendo il premio.

Eurovision 2024, Angelina Mango show in finale con 'La noia'

Eurovision 2024: il "grazieee" di Angelina Mango, applauditissima

Applauditissima Angelina Mango con "La noia" nella finale dell'Eurovision Song Contest. L'esibizione della 23enne cantante lucana vincitrice del Festival di Sanremo e la coreografie delle sue straordinarie ballerine hanno infiammato la Malmo Arena. Lei ha contraccambiato con un "grazieee" urlato mentre lasciava il palco.

Eurovision 2024: fischi per cantante Israele anche in finale

Fischi per Eden Golan, la cantante di Israele, nella finale dell'Eurovision 2024. L'esibizione della ventenne, come avvenuto sia nelle prove che in semifinale, viene accompagnata da fischi misti ad applausi.

Eurovision 2024, proteste contro Israele: Greta Thunberg arrestata

La leader ecologista svedese Greta Thunberg è tra i dimostranti arrestati durante le proteste di fronte alla Malmoe Arena contro la partecipazione di Israele all'Eurovision. I manifestanti si sono concentrati di fronte l'ingersso dell'arena, scandendo lo slogan "vergogna" mentre il pubblico entrava, secondo quanto riferisce il giornale svedese 'Aftonbladet'. Gli agenti sono intervenuti per portare via diversi attivisti, ha detto un portavoce della polizia, Rickard Lundqvist, sottolineando che questi si erano spostati dalla zona dove era stata autorizzata la manifestazione di protesta, in un parco vicino all'arena. La coalizione Stop Israel, che riunisce 66 organizzazioni, ha convocato la mobilitazione di oggi, con un corteo conclusosi appunto nel parco di Moelleplatsen, contro la partecipazione di Israele al festival.

La polizia svedese ha messo in atto un massiccio dispositivo si sicurezza, anche con la collaborazione di agenti inviati da Norvegia e Danimarca. Sono stati utilizzati anche droni per osservare possibili punti di tensione durante i concentramenti.

La classifica finale dell'Eurovision 2024

1. Svizzera 591 punti

2. Croazia 547

3. Ucraina 453

4. Francia 445

5. Israele 375

6. Irlanda 278

7. Italia 268

8. Armenia 183

9. Svezia 174

10. Portogallo 152

11. Grecia 126

12. Germania 117

13. Lussemburgo 103

14. Lituania 90

15. Cipro 78

16. Lettonia 64

17. Serbia 54

18. Regno Unito 46

19. Finlandia 38

20. Estonia 37

21. Georgia 34

22. Spagna 30

23. Slovenia 27

24. Austria 24

25. Norvegia 16