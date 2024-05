WRC, Ogier su Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid vince il rally del Portogallo

Sébastien Ogier ha compiuto un'impresa storica nel mondo del rally, aggiudicandosi il suo sesto successo al Vodafone Rally de Portugal, un record assoluto per questo evento.

Con questo trionfo, Ogier ha superato la leggenda finlandese Markku Alén, diventando il pilota più vincente nei 56 anni di storia dell'evento, che rappresenta uno dei pilastri del FIA WRC fin dal suo inizio nel 1973.

L'abilità e la determinazione di Ogier sono state messe in evidenza in un weekend ricco di colpi di scena e di sfide intense, culminati con il leggendario salto di Fafe. Ogier ha gestito con maestria la sua Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, superando avversari formidabili e mantenendo la calma sotto pressione, specialmente nei confronti di Ott Tänak, che ha guidato una Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

Il weekend è stato ricco di emozioni anche per altri piloti: Ott Tänak ha ottenuto un ottimo secondo posto, e Thierry Neuville ha completato il podio, mostrando ancora una volta la competitività e l'intensità del rally. Mentre altri piloti come Elfyn Evans hanno affrontato difficoltà tecniche, Ogier ha sfruttato ogni opportunità per rafforzare la sua posizione di leader nel campionato.

La vittoria di Ogier non solo consolida la sua leggenda nel mondo del rally, ma aggiunge anche un nuovo capitolo entusiasmante nella storia di questo sport, dimostrando ancora una volta il suo eccezionale talento e la sua perseveranza

Il WRC continua sul Rally Italia Sardegna, che ha sede ad Alghero dal 30 maggio al 2 giugno.