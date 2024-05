Snam, Greenture a Transpotec: focus sulla mobilità sostenibile

Snam, Greenture e la visione per una mobilità sostenibile: l'intervento di Alessio Torelli alla fiera Transpotec

In occasione della fiera Transpotec, Greenture, azienda controllata al 100% da Snam, ha annunciato il suo impegno continuo verso la promozione di una mobilità sostenibile. Durante la giornata odierna, Alessio Torelli, Chairman e Managing Director di Greenture, ha condiviso la visione dell'azienda e le sue iniziative per una transizione verso un sistema di trasporto a basse emissioni. "Greenture è da tempo in prima linea nel sostenere la transizione verso un sistema di trasporto a basse emissioni", ha affermato Torelli. "Sviluppiamo infrastrutture per la diffusione di carburanti che la possano facilitare, come il GNL, il gas naturale e il biometano".

L'Italia, ha sottolineato Torelli, è leader in Europa nella mobilità a gas naturale, vantando la più vasta rete di stazioni di rifornimento e un parco veicoli in crescita. Attualmente, la rete di rifornimento di Greenture si estende a oltre 85 stazioni di servizio, con l'obiettivo di espandersi ulteriormente. Tuttavia, Greenture non si ferma qui. Torelli ha annunciato ambiziose iniziative per ampliare l'accesso ai carburanti sostenibili, come il GNL e il BioGNL. "Un nuovo impianto di caricamento di camion cisterna a Panigaglia, vicino a La Spezia, e un impianto di liquefazione in provincia di Caserta garantiranno una maggiore disponibilità di questo carburante in un'area estesa del territorio nazionale", ha dichiarato Torelli.

Questi investimenti strategici consolidano il ruolo di Greenture come catalizzatore del processo di decarbonizzazione dei trasporti in Italia. "In questo modo intendiamo dare un contributo concreto all'ambizioso obiettivo di Zero Emissioni Nette entro il 2050, cui anche il Gruppo Snam aderisce", ha concluso Torelli.