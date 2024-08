Val Pusteria, 25enne quasi decapitato. Era vicino a una malga a 1600 mt: "Morte violenta"

Val Pusteria, il giallo del 25enne trovato quasi senza testa. Omicidio?

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato senza vita in alta montagna in Val Pusteria, in una zona di alpeggio a circa 1600 metri di quota, nei pressi di una malga. Ma le cause della morte sono un mistero, tutto farebbe pensare a un omicidio, viste le condizioni del corpo del ragazzo. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori - riporta Il Giornale - è stata raccapricciante. Il cadavere presentava una profonda ferita e la testa era quasi staccata dal resto del corpo, per i pm si tratta di una "morte violenta". Il sopralluogo effettuato dai carabinieri e i primi elementi raccolti non sono stati per ora sufficienti per avere un quadro completo sull'accaduto e dalla procura mantengono il massimo riserbo. L'auto del giovane si trovava parcheggiata lì vicino.

La profonda ferita al collo e gli altri indizi raccolti - prosegue Il Giornale - fanno pensare a un omicidio, ma serviranno approfondimenti scientifici per avere certezze, con gli investigatori che definiscono il caso "complesso ed estremamente enigmatico". Per il momento a Terento (Val Pusteria) non si scarta nessuna ipotesi. La strada per accedere alla malga è blindata e interdetta a turisti e curiosi. Le indagini sono proseguite anche nel corso della notte anche grazie ad attrezzature per illuminare l'intera zona dove è stato ritrovato il cadavere che sono state richieste dalle forze dell'ordine. Ci vorrà tempo per chiarire quello che al momento sembra un vero e proprio giallo.