Valanga in Val Formazza, coinvolte almeno due persone

Una valanga si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti

Sarebbero almeno due le persone coinvolte nella valanga che si è staccata intorno a mezzogiorno in val Formazza. Lo scrive l'Ansa. La valanga è arrivata fino al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di quota, dove i soccorritori stanno concentrando le ricerche: proprio dalla zona del lago arriva infatti il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso di valanga.

La situazione, riferiscono i soccorritori, è critica. Per le ricerche nel lago sono stati attivati anche i vigili del fuoco. Una valanga si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdossola. L'area interessata è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.Al lavoro ci sono alcuni volontari del soccorso alpino, che si trovavano in gita nella zona, e l'elisoccorso. Sul posto anche la squadra di Formazza del soccorso alpino che sta raggiungendo il luogo della valanga con le motoslitte.