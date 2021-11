Variante sudafricana Omicron, Astrazeneca: "Improbabile ripresa pandemia"

Variante Omicron, direttore AstraZeneca: "Ripresa pandemia covid improbabile"

Andrew Pollard, direttore dell'Oxford Vaccine Group (il gruppo che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca) hè cautamente ottimista sull'efficacia dei sieri nei confronti della variante sudafricana Omicron e ritiene "improbabile" una ripresa della pandemia.

Al programma Today della Bbc ha spiegato che "la maggior parte delle mutazioni" della variante Omicron "si trovano negli stessi punti della proteina spike delle altre varianti" contro cui vaccini si sono rivelati efficaci.

Varianti Covid, "vaccini hanno continuato a prevenire malattie gravi"

"Questo ci dice che, nonostante quelle mutazioni esistenti in altre varianti, i vaccini hanno continuato a prevenire malattie gravi mentre siamo passati attraverso le varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta", le parole di Andrew Pollard alla BBC. "Almeno da un punto di vista speculativo, abbiamo un certo ottimismo sul fatto che il vaccino dovrebbe ancora funzionare contro una nuova variante per una malattia grave, ma in realtà dobbiamo aspettare diverse settimane per avere la conferma".

