Venezia, virus blocca anche Tom Cruise: stop a riprese di Mission Impossible 7

Coronavirus, fermate riprese 'Mission Impossible 7' in Italia

La Paramount Pictures ha bloccato per il coronavirus le riprese del film "Mission: impossible 7" a Venezia, con Tom Cruise protagonista. "Per un eccesso di cautela sulla sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe... modifichiamo i nostri piani di tre settimane di riprese a Venezia, la prima gamba prevista dell'ampia produzione per 'Mission: Impossible 7", ha detto in una nota a The Wrap un portavoce di Paramount, citando anche la decisione del comune di vietare gli assembramenti per cercare di contenere la diffusione del virus. Sembra che Cruise, 57 anni, non fosse già in Italia per le riprese.