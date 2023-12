Verona, investimenti in criptovalute: arrestato promotore finanziario abusivo

INVESTIMENTI IN CRIPTOVALUTE, ARRESTATO PROMOTORE FINANZIARIO ABUSIVO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito una misura cautelare personale degli arresti domiciliari e un provvedimento di sequestro preventivo, emessi dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura, nei confronti di un ventisettenne veronese, residente in provincia ma di fatto dimorante negli Emirati Arabi Uniti, indagato per l'ipotesi di reato di abusivismo finanziario. Le indagini, dirette dalla Procura scaligera e condotte dai Finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria, hanno preso avvio dall'approfondimento di numerose querele per truffa presentate da decine di veronesi. L'attività delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire il modus operandi dell'indagato, il quale, almeno dal 2021, anche mediante i propri profili su social network, seguiti da oltre 26 mila followers, promuoveva la propria immagine come persona di grande successo in ambito finanziario e pubblicizzava eventi e società attive nel mondo degli investimenti in criptovalute.

È stato accertato, inoltre, che il ventisettenne organizzava e partecipava, quale relatore, a convegni sul tema della moneta virtuale, in occasione dei quali proponeva e collocava abusivamente prodotti e servizi d'investimento finanziario. Attraverso la sua condotta illecita, il 'promotore', anche mediante l'ausilio di altre persone compiacenti, parimenti indagate, induceva in errore i risparmiatori attraverso proposte di investimento a condizioni estremamente favorevoli, promettendo loro un rendimento 'sicuro' e ingente. La negoziazione degli investimenti in realtà avveniva in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico della Finanza. Il profitto del reato è stato quantificato in oltre 500mila euro, corrispondenti al totale degli importi illecitamente accumulati e sottratti dagli indagati ai diversi soggetti truffati.

Le indagini hanno permesso di accertare che il destinatario del provvedimento cautelare promuoveva abusivamente prodotti, strumenti finanziari e attività di investimento in criptovalute e Nft (non-fungible token) nell'interesse di una società di capitali di diritto italiano e di società di diritto estero (aventi sede in Lussemburgo e in Costa Rica, nelle Seychelles e nelle Isole Vergini), alcune delle quali operanti in territorio nazionale mediante piattaforme di investimento online. I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, d'intesa con la locale Procura, hanno provveduto a segnalare tre di queste piattaforme alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) dopo aver accertato che le stesse erano prive delle autorizzazioni per poter operare nei mercati finanziari italiani. Al fine di prevenire il rischio di prosecuzione dell'attività criminosa anche durante il periodo della misura cautelare, sono stati sequestrati i dispositivi elettronici per l'accesso a Internet nella disponibilità dell'indagato.