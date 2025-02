Pifferi picchiata in carcere, la sorella Viviana spiazza tutti: "Preoccupata per lei? Cose che succedono". VIDEO

Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire la figlia abbandonandola in casa senza cibo né acqua, sarebbe stata aggredita in carcere. Interpellata sull’accaduto, la sorella Viviana Pifferi ha risposto in modo distaccato:

“Non so cosa sia successo, ma è un carcere, non un ambiente calmo e tranquillo. Se sono preoccupata per lei? Lei lo è per noi e per quello che ci sta facendo passare? A me non sembra.”